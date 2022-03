„Ich bin eigentlich dauernd am Denken“, sagt Gerd Lind, „und ich denke immer in Formen.“ Ja, aber immer nur in einer Form: dem Quadrat, der Urform schlechthin. Und wenn er, der am 31. März 1942 in Mannheim geboren wurde, nun achtzig wird, hat er längst nicht alles ausgeschöpft, was im Quadrat noch schlummert - er könnte Jahrhunderte alt werden, ohne dass er an ein Ende käme. Und wie käme man

