Der hodd ä oinnähmendess Wesä“, sagt ma gschpessisch, wønn äna aus Nämmingä unn nädd vunn Gebbingä kummt, wønnda wissd, wass isch mähn. Zwar geldä mir Kurpelza zum Gligg nädd als geizisch, simma a nädd, awwa middämm Heergewwä, des muss ma leida zugewwä, hawwämas øn Rhoi unn Negga nädd so.

Onaschda fazehlt: Wass mol wo drø war, bleibt drø, do gewwä mir nix her. Nie im Lewä deed ma also

...