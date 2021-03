So ä Widdabägegnung nooch lønga Zeit, iss jo wass Schänes. Dess gilt nädd bloos fä unsa Hoffnungä uff Nooch-Corøna-Zeidä. Uff Froindä und Fawøndä. Ob ma sisch jemols widda in de Arm nämmä odda uff die Schulda kloppä kønn? Awwa ma soll jo a nädd imma zu bloß schwarz sehä - s’ war jo vunn Freed die Rädd. Also isch free misch nädd bloss iwwa Leit, die isch schunn løng nimmi gsehä habb, sunnärn ah

