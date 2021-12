Dass es irgendjemanden auf einem Sitzplatz halten könnte, scheint sich in der diesmal nicht bestuhlten Alten Feuerwache niemand vorstellen zu wollen. Unbewegliches Herumstehen ist auch kaum möglich, wenn das Trio Tamikrest in Mannheim spielt. Der Groove ist immer drin in seiner von puristischer Percussion angeheizten Tuareg-Musik. Zwei Gründungsmitglieder der Band stammen aus Mali, müssen aber

...