Denise Blickhan zeigt "Medusa X"

Man kann die eigenen Augen nicht lange genug geöffnet halten, um sie blinzeln zu sehen: die anderen Augen, die einen von der Leinwand her ansehen, aus dem übergroß projizierten, in einen fluiden Bilderraum hineingeschnittenen Gesicht von Denise Blickhan. Deren Augen sich in die eigene Netzhaut einzubrennen scheinen. „Medusa X“ heißt die Arbeit, mit der die Performance-, Video- und Soundkünstlerin unter dem Dach der Reihe „Wir* - beyond m/w/d“ im Mannheimer Kunsthaus Zeitraumexit gastiert.

Täter-Opfer-Umkehr

Blickhan geht in ihrem zugrundeliegenden „Medusa“-Werkzyklus, der sich mit Blickkulturen Sozialer Medien und weiblichen Selbst- und Fremdbildern befasst, von der antiken Sage der gleichnamigen Gorgone aus. Diese wurde, wie Ovid in seinen „Metamorphosen“ schrieb, von Poseidon im Tempel der Athene vergewaltigt. Woraufhin Medusa von der erzürnten und eifersüchtigen Göttin ihrer Schönheit beraubt und in eine schlangenhäuptige Schreckensgestalt verwandelt wurde, deren Antlitz andere augenblicklich versteinern und töten würde: mythologische Täter-Opfer-Umkehr der abscheulichsten Art.

Denise Blickhan trägt zu Beginn der (englischsprachigen) multimedialen Performance eine Art Plastik-Tiara auf dem Kopf, samt Kunststoffschleier und Gesichtsmaske. Sie filmt sich im Selfie-Modus mit dem Smartphone, geht damit live auf Instagram – was via Zweitprojektion auch im Bühnenraum zu sehen ist, der hier zu einer Art physischer Social-Media-Plattform wird; zu einem Sakralraum der Norm- und Optimierungskultur, in dem Eigen- und Fremdwahrnehmungen verstärkt werden, in dem multiple Ichs erschaffen werden: unterwürfig und unsicher, dominant und transgredierend. Blickhan sagt und singt: „Ich existiere nur in den Augen eines Mannes“ und „Ich bin, weil ich angeschaut werde“, doch auch: „Ich bin deine Herrscherin, ich bin deine Meisterin und deine Königin.“

Glänzend interpretierte Songs

Die Künstlerin arbeitet neben stofflichen Masken und Kostümen mit Stimmeffekten und Instagram-Bildfiltern. Sie zeigt sich dort in vielgestaltigen digitalen Emanationen. Dazu kreiert sie elektronische Klang-architekturen, oft auch elaborierte und glänzend interpretierte Songs, die sie allenthalben live auf dem Keyboard und mit der Gitarre begleitet. „Medusa X“ ist mithin ebenso sehr Performance Art wie Videokunst und Konzert – und in allen drei Disziplinen reüssiert Denise Blickhan.