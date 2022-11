Den Mann mit dem derzeit wohl berühmtesten Daumen der Welt haben Amerikas Wähler vorerst in Rente geschickt: Donald Trump, US-Präsident a.D., dürfte in nächster Zeit nur noch wenige Gelegenheiten finden, seinen rechten Däumling triumphierend in die Luft zu strecken, so wie er es gerne vor laufenden Kameras nach sämtlichen Unwahrheiten tat, die er im Lauf seiner Amtszeit in die Welt setzte. Das unsägliche, rechthaberische Daumen-Schrauben besaß er allerdings nicht exklusiv: Wer immer in den letzten Jahren öffentlichkeitswirksam den eigenen Marktwert heben, die Durchschlagskraft seiner Argumentation auch dem letzten Zweifler beweisen und schmackhaft machen wollte, der hob gewissermaßen als Ausrufezeichen den rechten Daumen so hoch wie irgend möglich. Statt lauten Triumphgeschreis also die wortlos stumme und finale, manchmal fast drohende Geste des Siegers: Hier stehe ich, ich kann auch anders.

Daumen runter, zum Beispiel. Gladiatoren und Christen in der Antike mussten schmerzhaft erleben, was es hieß, wenn die Kaiser bei ihrem Freizeitvergnügen im Kolosseum zu Rom den dicksten Finger senkten: Statt der ersehnten Freiheit erwartete sie der Tod, wie uns zumindest sagenumwobene Überlieferungen und prächtige Monumentalfilme erzählten. Sei’s drum: Der Daumen war wohl schon damals und kann bis heute ein knapper Fingerzeig für unerwartete, unverhoffte oder auch unglückliche Wendungen sein, die das Schicksal für uns bereithält. So gesehen könnten wir uns eigentlich mit dieser zweideutigen Fingerfertigkeit arrangieren und lediglich hoffen, dass in unserem persönlichen Fall das Signal „Daumen hoch“ bei Entscheidungen von Tragweite die Oberhand behält. Andererseits nervt uns der inflationäre Gebrauch der symbolträchtigen Marotte. Und deshalb plädieren wir hier für viel mehr Sparsamkeit. Ginge es nach uns, dann hieße es künftig immer öfter: Es gilt nur noch das gesprochene Wort. Harald Sawatzki