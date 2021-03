Zwei Dinge haben Bernhard Sandfort zeitlebens umgetrieben: die Malerei und die Strukturen des modernen Lebens. In seiner Produzentengalerie, dem Augenladen in der Heinrich-Lanz-Straße, zeigte Sandfort, am Donnerstag vor 85 Jahren geboren, nicht nur Bilder, sondern veranstaltete seit den Siebzigerjahren auch die Ausstellungen zum Museum der Fragen, mit denen er Mitbürger zum Nachdenken und

...