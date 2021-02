  Das müssen Sie über die Corona-Hilfen für die Kultur wissen

Aus den Corona-Hilfen ist mit fortgeschrittener Dauer der Krise ein kompliziertes, für manche Antragssteller unübersichtliches, System entstanden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es weitere Änderungen und Zusätze geben wird. Fragen und Antworten zu den Hilfen des Bundes und der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen.

Welche aktuellen Bundeshilfen gibt es für Kulturinstitutionen und freischaffende Künstler?

Aktuell kann die November- beziehungsweise Dezemberhilfe noch bis zum 31. April beantragt werden, die Überbrückungshilfe II für die Monate September bis Dezember 2020 bis 31. März. Die Überbrückungshilfe III, in deren Rahmen auch die Neustarthilfe für Solo-Selbstständige erteilt wird, soll laut Angaben des Bundeswirtschafts- und des Bundesfinanzministeriums ab Februar beantragt werden können.

Die November- und Dezemberhilfen gelten für Einrichtungen, die explizit von den Schließungen betroffen sind. Das gilt sowohl für direkt als auch für indirekt und mittelbar Betroffene. Dirk Simons, Professor der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim, ordnet ein: „Direkt betroffen ist etwa eine Konzerthalle, indirekt betroffen eine Cateringfirma, die diese beliefert - auch wenn die Geschäfte sonst mittelbar - also beispielsweise über eine Veranstaltungsagentur - zustande kommen.“

Diese Unterscheidung in direkt oder indirekt betroffen gilt für die Überbrückungshilfe III nicht. Sie kann von allen Unternehmen beantragt werden, die in Folge der Corona-Pandemie einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent erlitten haben. Erstattet werden Anteile der Fixkosten. Solo-Selbstständige können statt Fixkosten eine Betriebskostenpauschale, die am Umsatzrückgang bemessen wird, geltend machen und so einmalig maximal 7500 Euro für die Monate Januar bis Juni 2021 bekommen.

Was hat sich mit den Beschlüssen vom 19. Januar geändert?

Die Abschlagszahlungen bei der November- und Dezemberhilfe wurden erhöht, die Voraussetzungen für einen Antrag auf Überbrückungshilfe III vereinfacht - und der ursprünglich geplante Maximalwert der Neustarthilfe für Solo-Selbstständige von 5000 auf 7500 Euro aufgestockt. Aufatmen können durch die Beschlüsse viele Schauspieler: Mittlerweile sind auch „unständig Beschäftigte“, die weder selbstständig noch angestellt sind, sondern von Vertrag zu Vertrag, etwa an Theatern arbeiten, berechtigt, die Hilfen zu beanspruchen. „Das zeigt, dass es Lernprozesse bei der Gestaltung der Hilfen gibt“, meint Dirk Simons.

Wer fällt durch das Raster?

Das sind zunächst einmal Institutionen und Selbstständige, deren Umsatz um weniger als 30 Prozent zurückgegangen ist. Auch fallen Personen, die nur im Nebenerwerb selbstständig sind, aus dem Hilfsraster. Es gilt: Antragsberechtigt ist, wer zu mindestens 51 Prozent seinen Lebensunterhalt aus der Freiberuflichkeit bestreitet. Der Zeitpunkt, an dem die Hilfen bei den Betroffenen ankommen, kann ebenfalls für Not sorgen: „Wenn die Hilfen nicht schnell genug ausgezahlt werden, kann das für ein Unternehmen entscheidend sein“, so Simons. Viele Verbände beklagen dies.

Welche Förderprogramme bieten Bund und Länder speziell der Kulturbranche an?

Der Bund fördert in diversen Programmen im Rahmen von Neustart Kultur etwa pandemiebedingte Investitionen - die Förderungen sind jedoch an Projekte gebunden, wie die meisten aller Hilfen speziell für Kulturschaffende.

In Baden-Württemberg gibt es auch existenzsichernde Hilfen, etwa einen Nothilfefonds für Kunst- und Kultureinrichtungen. Auf diesen können jedoch nur Institutionen zugreifen, die regelmäßig auch schon vor der Krise durch das Land gefördert worden sind. Auch für Vereine der Breitenkultur gibt es Soforthilfe. Das Programm „Kunst trotz Abstand“, mit dem digitale und kleinere analoge Formate gefördert werden, soll neu aufgelegt werden. Auch für freischaffende Künstlerinnen gibt es ein Stipendienprogramm.

In Rheinland-Pfalz wird es auch in 2021 das Programm „Im Fokus Sechs Punkte für die Kultur“ geben, allerdings werden nicht alle Punkte neu aufgelegt. Projektstipendien gibt es für Künstler und Kultureinrichtungen. Mit dem Förderprogramm „Lichtblicke“ sollen bis zur 30 Veranstaltungen gefördert werden; die Bewerbungsfrist endete am 15. Januar.

In Hessen gab es 2020 ein Hilfspaket speziell für Kulturschaffende, das zu großen Teilen abgeschlossen ist. Nach Angaben des Hessischen Kunstministeriums soll es in Ergänzung zu den neuerlichen Bundeshilfen abgestimmte Angebote des Landes geben.

Was hilft freiberuflichen Künstlern, um die Privatausgaben zu decken?

Ein Knackpunkt für Solo-Selbstständige: Die Hilfen können nur für betriebliche Ausgaben genutzt werden. Der Wirtschaftswissenschaftler Simons bezeichnet sie als „Anschubhilfen“ für die unternehmerische Tätigkeit. Verbände der Kulturbranche, etwa die Allianz der Freien Künste und #AlarmstufeRot, fordern einen fiktiven Unternehmerlohn. Bislang gibt es dafür kein bundeseinheitliches Vorgehen. Zahlungen im Sinne eines fiktiven Unternehmerlohns gibt es in einigen Bundesländern, unter anderem in Baden-Württemberg. Solo-Selbstständige können dort zusätzlich bis zu 1180 Euro aus Landesmitteln bekommen. In Rheinland-Pfalz und Hessen gibt es keine vergleichbaren Programme.

Somit bleibt freiberuflichen Kulturschaffenden, die etwa ihre privaten Ersparnisse bereits aufgebraucht haben, oft nur die Möglichkeit, Grundsicherung zu beantragen. Ein schwacher Trost: Die Neustarthilfe und Förderungsstipendien werden nicht darauf angerechnet.