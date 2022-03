Das Mannheimer Maifeld Derby geht 2022 in die elfte Runde

Mannheim. Das Programm ist vollständig – und die Veranstalter des Mannheimer Maifeld Derbys zeigten sich am Donnerstag selbst begeistert: Von Noise-Punk über Zecken-Rap bis zum Italo-Pop-Schlager sei alles dabei. Von Grammy-Gewinnerinnen und -nominierten bis hin zu aus der Pandemie taufrisch hervorgegangen Newcomern reiche das musikalische Panorama der elften Ausgabe des Festivals auf dem Mannheimer Maimarkt. Es soll von 9. bis 12. Juni mit 67 Acts über vier Bühnen am Reitstadion gehen.

Neu im Beritt sind unter anderem die Stuttgarter Noise-Rocker Die Nerven, das Rostocker Rap-Duo Waving The Guns, die australische Indie-Songwriterin Stella Donnelly, der unverwechselbare Berliner Sänger Tristan Brusch, mehrere Lokalmatadore wie der zur Mundart konvertierte Ex-Felsen-Sänger Gringo Mayer und Kid Simius. Der DJ von Marsimoto/Marteria spielt am Eröffnungstag, der zur Opening-Party umetikettiert wurde, nachdem die Briten London Grammar absagen mussten. Zu den Hauptattraktionen zählen Kings Of Convenience, King Gizzard And The Lizard Wizard, Bonobo, Arlo Parks oder Caribou.