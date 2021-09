„Das Maifeld Derby ist in Deutschland ein Leuchtturm“

Sängerin Sophie Hunger spricht im Interview über ihren Headliner-Auftritt beim Mannheimer Drei-Tage-Event am Samstag, Diversität bei Festivals, die politische Dimension ihres schweizerdeutschen Albums über Liebe und sich selbst bestätigende „Halluzinationen“. Von Jörg-Peter Klotz

© Nadia Tarre

Frau Hunger, Sie sind wieder auf Tournee. Fühlen Sie dabei nur Euphorie, oder ist es nach all dem Stillstand auch ein wenig surreal?

Sophie Hunger: Es ist schon ein komisches Gefühl, wieder im Tourbus zu sitzen. Aber auch ein tolles Gefühl: Man merkt: Das Blut wird ein bisschen anders (lacht).

Wie kamen Künstler in der Schweiz durch die Pandemie?

Hunger: Ich glaube, gut. Die meisten haben vom Staat Unterstützung bekommen. Wenn man erfolgreich ist, ist es etwas schwieriger. Ich habe keine Unterstützung bekommen, weil ich mich nicht am Existenzminimum bewege. Aber das ist ja auch okay. Die Freiberufler wurden unterstützt, und die subventionierten Häuser haben ja gleich viel, auch wenn sie nicht spielen. Da gibt es zum Teil auch Neid auf die Orchester und alle, die sichere Jobs haben. Aber ich möchte andere Künstler auch nicht anschwärzen. Denn letztlich bin ich froh, dass die Gesellschaft bereit ist, wenigstens einen Teil der Kultur zu unterstützen.

Mit „Halluzinationen“ ist Ihnen zuletzt wieder ein ganz großes Album gelungen. Weiß man das als Künstlerin schon während des Entstehungsprozesses?

Hunger: Schwierige Frage. Ob es gut war oder wird, merkt man oft erst viel später. Im Moment, in dem man es macht, ist es ein wenig wie verliebt sein. Es ist alles wunderbar, man denkt, genau das ist jetzt das Richtige. Erst später merkt man, was wirklich kleben bleibt, welche Lieder die Zeit überstehen, die man auch zwei, drei Jahre später immer noch spielt. Das sind dann vielleicht die, die noch ein bisschen mehr Tiefe haben.

Der normale Rhythmus Plattenproduktion – Tournee – Tournee – Plattenproduktion wurde durch die Pandemie unterbrochen. Haben Sie für „Halluzinationen“ dasselbe Gefühl wie für Alben, die Sie sofort live spielen konnten?

Hunger: Nein, auf keinen Fall. Es ist wie ein uneingelöstes Versprechen. Ein paar Konzerte mit dem Album können wir jetzt noch spielen. Aber so richtig gelebt hat es dann nicht, nein. Ich habe mich ziemlich früh schon ein bisschen damit abgefunden, dass die Halluzinationen auf ironische Weise sich selbst bestätigen, indem ich mir im Rückblick nie ganz sicher werde sein können, ob es sie wirklich gegeben hat. So dass das Album in sich letzten Endes eine Halluzination bleibt. Von einem künstlerischen Standpunkt aus gesehen, ist das vielleicht sogar ganz schön (lacht).

Inhaltlich fügt es sich in eine Zeit, in der immer offener über psychische Probleme und Depressionen gesprochen und gesungen werden kann. Ist Ihnen das ein Anliegen?

Hunger: Was mir nicht gefällt in unserer Zeit, ist diese Haltung, ständig Beichte ablegen zu müssen.

Haben Sie das Gefühl?

Hunger: Ja, schon ein bisschen. Es gibt so einen Zwang zur Diagnose. Jeder Mensch ist komplex und widersprüchlich. Ich weiß nicht, ob immer alles zu diagnostizieren ist, und ob das Benennen eines Problems immer die richtige Lösung ist.

Tabuisierung ist doch nicht besser, oder?

Hunger: Auf keinen Fall. Aber das andere Extrem ist auch nicht gut.

Wie singen sich diese sehr intensiven neuen Texte live? Wobei Sie mir mal sagten, dass auf der Bühne Einschränkungen wie Selbstreflexion von Ihnen abfallen?

Hunger: Ich glaube, es ist eine große Befriedigung, wenn man sich einem Gefühl hingeben kann, auch wenn es schmerzlich ist. Das ist das, was bestenfalls passiert auf der Bühne. Wenn man in diese Gefühle zurück tauchen kann und sie sogar noch ein bisschen kultiviert. Wir haben jetzt für das Live-Programm noch einen fünfstimmigen Chor hinzugenommen, der noch einmal ein paar Meter tiefer gräbt. Der Raum wird dadurch noch ein bisschen größer.

Es ist sehr spannend, über die Jahre Ihre stilistische Entwicklung zu beobachten. Wie entscheiden Sie über die Richtung eines Albums – oder passiert es einfach?

Hunger (lacht): Ja, das ist schon ein bisschen so. Man folgt dem Lustprinzip. In diesem Fall war es auch so, dass ich jemandem gefallen wollte, oder mich in jemanden verliebt hatte, der viele Synthesizer hatte. Da hat das seinen Anfang genommen. Ich habe vorhin gesagt, Menschen sind komplex, aber manchmal sind sie halt auch ganz einfach.

Apropos Liebe: Ich mag Ihr Album mit den Songwritern Dino Brandao und Faber auf Schweizerdeutsch, verstehe aber leider fast gar nichts. Es klingt sehr intim …

Hunger: Wir haben in der Schweiz eine Eigenart: Die deutsche Formulierung „Ich liebe dich“ wird sehr selten benutzt. Wir sagen dann meistens: „I ha di gern“. Wir drei dachten, das ist auch irgendwie ein Ausdruck unserer Kultur. Wir wollten damit sagen, dass der Ausdruck „Ich liebe dich“ in unsere Sprache zurückkommen muss. Dass man das sagen darf. Wir wollten beweisen, dass das möglich und wichtig ist, dass es fast eine politische Dimension hat. Also, dass wir einander eben nicht sagen sollten, ich hab dich gern, sondern ich liebe dich. Diese Hingabe zu wagen, dem wollten wir Ausdruck verleihen. In dem Album sind also zwölf Facetten der Liebe aufgeführt.

Sie sind am Samstag Headlinerin beim Mannheimer Maifeld Derby. Nach 2013 ist es dort ihr zweiter Auftritt. Haben Sie Erinnerungen an das Festival, das viele recht speziell finden?

Hunger: Das Maifeld Derby ist wirklich in Deutschland ein Leuchtturm. Weil es eines der wenigen Festivals ist, die ein vielseitiges, modernes Booking haben. Und ein mutiges Booking, das mich an Festivals in England oder Frankreich erinnert, wo es eben nicht so altmodisch zugeht. Wo schon immer viele Frauen, also Künstlerinnen, spielen. Ähnlich wie das Haldern Pop, das sind so ein paar Juwelen in Deutschland. Davon könnten sich die anderen eine Scheibe abschneiden. Ich finde es mit Abstand eines der besten Festivals. Entsprechend habe ich mich natürlich sehr gefreut, als die zweite Einladung kam.

Völlig zu Recht haben Sie das extreme Ungleichgewicht bei großen Festivals wie Rock am Ring massiv kritisiert. Ist Kritik das einzige Mittel, wenn Boykott widersinnig ist?

Hunger: Ich bin dagegen, das zu boykottieren. Das bringt noch weniger. Im Idealfall müssten die großen Headliner sich weigern, auf Festivals zu spielen, auf denen es keine Diversität gibt. Genau wie man nicht in Restaurants essen geht, in denen Rassentrennung herrscht. Das ist vielleicht ein hinkender Vergleich, aber es müsste diesen Reflex geben, dass das nicht mehr geht. Insbesondere jetzt, da die Festivals durch Steuergelder, also zur Hälfte von Frauen subventioniert werden, unter anderem durch die „Initiative Musik“ der Bundesrepublik. Was ich auch bemerkenswert finde: Wenn man die Länder und Festivals anschaut, die Vorreiter sind in der Musik, wie das Glastonbury, Coachella, aber auch in Frankreich die großen Festivals – die haben alle schon seit Jahren ein diverses Line-up. Das ist heute Teil eines guten Musikfestivals, das ist heute normal.

Warum ist das hierzulande anders?

Hunger: Die deutsche Musikindustrie hinkt hier auffallend stark hinterher. Auf internationalen Festivals spielen gleichzeitig selten deutsche Bands, obwohl es der drittgrößte Musikmarkt der Welt ist. Das ist also nichts, worauf man stolz sein sollte. Meiner Meinung nach hat diese sehr schlichte Bilanz eben etwas damit zu tun, dass die Szene so homogen ist. Es sollte also auch im Interesse der deutschen Musikszene sein, dass man sich verändert, dass man diverser wird. Festivals sind oft nicht das Resultat einer Karriere, sondern Teil ihres Beginns. Wenn sie in zehn Jahren starke Frauen-Acts in Deutschland haben wollen, dann müssen wir jetzt damit beginnen, den Platz für sie freizumachen. Manchmal vermisse ich einfach auch ein bisschen den Stolz. Wir haben mal Legenden hervorgebracht wie Kraftwerk, Nina Hagen, Nena oder Rammstein, die die Welt erobert haben. Da müsste man ein bisschen weiterkommen.

Etwas gewundert habe ich mich, dass Sie Derby-Veranstalter Timo Kumpf auch angegriffen haben, weil er beim Zeltfestival nur männliche Haupt-Acts gebucht hatte. Er gehörte hierzulande ja zu den Ersten, die Frauen an Toppositionen gesetzt haben.

Hunger: Das haben wir geklärt. Ich weiß natürlich nicht immer, wer hinter den verschiedenen Programmen steht. Das hat mir auch leidgetan, dass das auf seinem Rücken ausgetragen wurde. Weil er ja eigentlich ein Vorzeigefestival macht. Das war ein Kollateralschaden. Wir haben uns dazu ausgetauscht, uns Briefe geschrieben und Frieden geschlossen. Aber die Diskussion ist viel wichtiger als das, was persönlich zwischen ihm und mir steht. Das war eine unglückliche Fügung.