Was passiert, wenn rockige Gitarrenriffs mit humorvollen Texten eine musikalische Symbiose eingehen? Im Fall von Das Lumpenpack entstehen daraus Songs, die zunächst nach Party klingen, aber eine wichtige Botschaft transportieren. Die Combo hat am Samstag ihren pandemiebedingt abgesagten Gig nachgeholt. Dabei präsentierten sich Lumpenpack in der Alten Feuerwache als Stimmungskanonen mit

...