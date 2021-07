Darum wählte die Mannheimer Feuergriffel-Schreiberin Julia Willmann Nora Antonics Geschichte aus

In ihrer Kurzgeschichte „Sonnengelb“ versetzt sich Nora Antonic in die Gefühlswelt eines Mädchens, das nach seiner Rückkehr aus einer psychiatrischen Klinik mit den gut gemeinten Bemühungen der Eltern, der eigenen Rolle in der Welt und den konformistischen Blicken seines Umfelds hadert. Durch die Zufallsbegegnung mit einem sonnengelben Mädchen, das ihr zu einer neuen Sicht auf ihre Situation verhilft, wagt die Protagonistin der Geschichte schließlich erste Schritte zurück in ein Leben, in dem Licht und Farbe sich wieder entfalten dürfen. Es geht ums erneute Vertrauen-Fassen in „Sonnengelb“, um Liebe und Freundschaft und um die Herausforderung, dem Leben trotz erlittener Verletzungen eine weitere Chance zu geben.

Damit hat sich Nora Antonic in ihrem Wettbewerbsbeitrag nicht nur für starke Themen entschieden. Sie erzählt diese Geschichte auch mit einer sprachlichen Kraft und einer mitunter poetischen Eindringlichkeit, die ihren Text noch lange nach dem Lesen nachhallen lassen.“