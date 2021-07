Darf er das?

Zwei Sichtweisen: Klassik-Kritiker Stefan M. Dettlinger und Jazz-Rezensent Georg Spindler haben sich das neue Album „The Wind Cries Mary“ von Claus Boesser-Ferrari angehört. Es ist eine eigenwillige Auseinandersetzung mit der Musik von Rock-Ikone Jimi Hendrix.

Die Kritik aus Sicht des Klassikers

Hendrix fühlt sich immer gut, wenn er Hendrix bleibt. Das sei schon mal gesagt. So wie ein Roman sich gut fühlt, wenn er ein Roman bleiben darf und nicht mit einer ungesunden Wahnsinnsdiät abspecken muss, um die fetten Schenkel in die engen Hosenbeine einer Sprechtheaterbühne zu drängen, um am Ende doch auszusehen wie eine Presswurst.

Claus Boesser-Ferrari (CBF) geht mit seinem Hendrix-Projekt „The Wind Cries Mary“ zwar einen ganz anderen Weg; die Scheibe ist wohl kaum etwas für Leute, die Musik von Hendrix hören wollen; die Scheibe ist wohl eher etwas für Leute, die das Experiment lieben. Denn was der Meister der Gitarren macht, eine Zertrümmerung und Zersplitterung, ist dennoch eine Artifizierung von etwas, was alles sein wollte, nur nicht artifiziell. Man kann das als Kunst betrachten.

CBF schafft kaleidoskopische Räume, in denen ein paar Riffs, Motive, Harmoniewendungen oder – darf man das sagen – Kantilenen darum kämpfen, aus einer gestaltlosen Masse als Gestalt in den Raum zu treten. Gleich im Titelstück fliegt er mit piepsenden, verzerrten und geigenden Tönen durch eine bizarre Landschaft voller toter Vegetation. Bisweilen zupft er den Orgelpunkt E an. Es rauscht. Es raschelt. Es kratzt. Und der Wind scheint tatsächlich schon hier zu rufen: „Maaary!“. E-Moll tröpfelt im Diskant. A-Dur huscht in Terzlage durch die Sphäre, und dann, nach drei Minuten, ist das berühmte Bass-Motiv mit dem chromatischen Durchlauf von G nach A da. Und plötzlich: Es rockt!

Als Intro ist das maximales Wagnis mit minimalem Material. Genau das zeichnet ja CBFs Kunst aus. Es gibt anderes, wo er sich wilder und weniger amorph annähert. Bob Dylans „All Along The Watchtower“ etwa hat deutlich mehr typische Gitarrenstilistik. Arpeggios. Fingerpickings. Bendings. „Fire“ ist gar vollkommen wild und rockig, ein zweiminütiger Ausstoß von Energie, der von periodischen Rhythmen in perkussive Gänge abbiegt, sich fulminant überschlägt. Oder „Hey Joe“, das nicht fehlen darf. Fast wie mit einer barocken spanischen Toccata eilt CBF mit Fragmenten durch die Zeit, öffnet aber an allen Ecken immer wieder Räume. Diese Art des Zupfens kommt immer wieder.

„The Wind Cries Mary“ ist ein bisschen wie ein sphärischer Denk–raum zu Jimi Hendrix, keinesfalls Musik, die einfach als Sekundärmedium laufen kann, etwas, das es verdient, mit Ohr und Verstand betrachtet, untersucht zu werden. Rauschhaft ist das mitunter, entgleisend, verstörend. Das passt ja gut zu Hendrix, dessen Grals-Hüter, so schreibt CBF im Booklet, ihn hassen werden. Was von Gralshütern zu halten ist? Wenig. Meist sind es engstirnige Existenzen. Also Hendrix fühlt sich hier auch ganz gut, wenn er bei Claus Boesser-Ferrari bleibt, entmaterialisiert wird und durchs Universum treibt. Er darf das.

Die Kritik aus Sicht des Jazzers

So hat man die Songs von Jimi Hendrix, dem Genie der E-Gitarre, noch nicht gehört. Dargeboten meist auf akustischer Gitarre mit einigen wenigen Gerätschaften zur Sound-Manipulation, sind die Stücke – gesanglos präsentiert – oft nur noch vage zu erkennen. „Fire“ ist skizzenhaft auf schnarrende Stakkato-Hiebe reduziert, „Hey Joe“ erklingt ganz ohne Melodie – als romantische Ballade, bei der Akkorde räsonierend abgewogen werden.

Der Laudenbacher Gitarrist Claus Boesser-Ferrari macht sich auf seinem neuen Album die Musik von Hendrix – radikal, aber auch respektvoll – völlig zu eigen. Sie wird ihm zum Reflexionsmedium, um seine eigene musikalische Ästhetik widerzuspiegeln. Das gelingt ihm so brillant, weil er selbst als weltweit gefragter Gitarrist einen individuellen Klangkosmos erschaffen hat.

Dieses Sound-Universum, in dem Einflüsse verschiedenster Stile ganz bewusst ohne jeglichen Verweis auf ihre Herkunft zirkulieren, wird durch markante Eckpunkte umfasst: perkussive Sequenzen, bei denen die Gitarre auch als Trommel dient, Störklänge, die romantische Stimmungen konterkarieren, und eine dichte Verschmelzung von akustischen (Natur-)Klängen mit Verfremdungseffekten. All dies fügt sich zu Klangbildern von offener, assoziativer Struktur, die aber oft durch Pointiertheit überraschen.

So interpretiert Boesser-Ferrari „The Wind Cries Mary“ als entmaterialisiertes Traumbild: Lässt schwerelose Klangschwaden schweben und mit kontrolliertem Feedback die Gitarre heulen, wie wenn Wind sich schrill pfeifend an einer Mauer bricht. Schmerz, Sehnsucht und Verlangen, im Song thematisiert, sind hier – auch ohne Textdarbietung – in jeder Note spürbar.

Boesser-Ferrari beschwört nicht Hendrix’ Klangsprache, sondern dessen Gestus. Und er kommt ihm dadurch näher, als dies bei sklavischen Coverversionen möglich wäre. In „Little Joe“ (eine Kombination von „Hey Joe“ und „Little Wing“) entfesselt er einen wahren Schwall fräsenden Maschinenlärms, indem er mit dem Verstärker spielt – in bester Hendrix-Tradition. Oder er greift bei „Hey Joe“ Flamenco-Intros auf, wie dies Hendrix bei Live-Versionen gerne tat.

Andererseits schätzt Boesser-Ferrari gute Melodien. Und die finden sich reichlich in Hendrix’ Œuvre. „Third Stone From The Sun“, im Original ein wilder psychedelischer Klangrausch, gerät zu einer majestätischen Hymne an die Erde. Auch dies entspricht Hendrix, der mit dem „dritten Stein der Sonne“ unseren Planeten meinte. Rasch bricht Boesser-Ferrari seine Klangidylle mit grellen Dissonanzen; wir leben ja in Zeiten des Klimawandels. Wie er in seiner Musik, auch als Hendrix-Interpret, die Brüche in unserer Welt hörbar macht, macht seine Klangkunst einzigartig.