Dank an alle Beteiligten

Während in dieser Redaktion die Vorbereitungen und die Produktion für die Finalrunde von „Erzähl mir was“ (ab 5. Juli) laufen und täglich unser Podcaststudio frequentiert wird, wollen wir vom Team des Schreibwettbewerbs nochmals allen danken, die mitgemacht haben. Leider können wir nicht auf jede der vielen Mails eine persönliche Antwort schicken.

Aber wie erwähnt: Die meisten der eingesandten Geschichten hätten es verdient gehabt, ins Finale einzuziehen. Die Erzählungen haben uns fast ausnahmslos berührt, bewegt und erschüttert, ja, mit Spannung geradezu erregt. Die Jury aus zwölf Redakteurinnen und Redakteuren hat sich die Entscheidungen nicht leicht gemacht. Bisweilen waren die Ergebnisse in Punkten so knapp, dass wir uns mit der Auswahl richtig schwer getan haben. Wo Sieger sind, gibt es auch Verlierer, scheint eine Weisheit zu lauten. Das jedoch wollen wir im Falle unseres Wettbewerbs nicht einfach so akzeptieren. Wir finden: Alle haben gewonnen. Die Schreibenden, die Lesenden, die Jury und am Ende das geschriebene Wort als der wichtigste Kulturträger aller – auch digitaler – Zeiten. Danke. Danke. Danke. dms