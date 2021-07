Heeer, Männa, wissda schunn s’Neischdä?“, kreischd dä Häbädd, wie a in die Beitz noikummt, wass sag isch, noirännt. „S’Schdtadthaus schteht unna Denkmalschutz!“ So bringts de Wänna, unnsann Wärdd, ziemlisch droggä hinnerm Tresä vor, äfach weila de Häbädd mol baff sehe wollt. „Woher weesch dønn du dess? Weils in de Zeidung gschdonnä hodd vielleischd, Häbädd?“ Isch lach unn sag: „Unn weil gønz

...