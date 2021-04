Cro und sein neues Album „trip“

Von Steffen Rüth

Als Cro, der in Wirklichkeit Carlo Waibel heißt, sich am frühen Nachmittag Ortszeit via Zoom meldet, um über sein neues Doppelalbum „trip“ zu sprechen, hat an diesem weiteren Tag im Paradies schon einiges hinter sich: Ein Frühstück, zwei Bäder (je eines in der Sonne und eines im Pool), ein kleines Work-out, nachher möchte er vielleicht noch ein wenig meditieren. Der mittlerweile 31 Jahre alte Stuttgarter hat an Silvester 2019 die Biege gemacht, um eine Weile mit Schwester, Bruder und Freunden auf Bali zu leben.

Das Cover des neuen Albums „trip“ von und mit Sänger Cro. © Universal Music/dpa

Als zwei Monate später die Pandemie ausbrach, kehrten einige aus seiner Entourage zurück, andere blieben, darunter Cro selbst. „Hier ist alles schön offen, die Luft zieht durch, und ich bin relativ alleine im Dschungel“, sagt er. Eine mögliche Rückkehr („Heimweh habe ich schon“) wurde ein paar Mal geplant und dann wieder verworfen, momentan wolle er bis Ende Mai in seinem Luxus-Refugium verbleiben.

Schwabe am Meer

Cro, ganz Schwabe, hat sich auf Bali eine Villa direkt am Meer bauen lassen, einige Nebengebäude gesellten sich dazu, man muss sich sein Anwesen inzwischen wohl als eine Art Mini-Dorf vorstellen. „Ich habe halt Geld verdient, und das wollte ich nicht auf der Bank rumliegen lassen, sondern investieren.“ Im vergangenen Jahr habe er einen gewissen Abstand zu seiner Karriere bekommen und gemerkt, wie sehr er die Ruhe gebraucht habe. Ich stehe oft mit der Sonne auf, habe viel gechillt, ernähre mich gut und mache Yoga“. Irgendwann fing es dann doch wieder an, zu kribbeln, wozu schließlich hatte er all die Synthesizer, Kompressoren, Mikrofone und sonstigen Album-Aufnehm-Geräte ja nicht bloß deshalb mitgeschleppt, damit sie in der balinesischen Luftfeuchtigkeit kaputtrosten. Bali, so viel kann man sagen, hat die neuen Songs, es sind insgesamt 22 an der Zahl, stark beeinflusst. Viele der Stücke klingen sehr fröhlich und sonnig, nach Leichtigkeit und Lagerfeuer: „Du wachst auf und siehst als erstes süße Welpen über die Wiese tollen. Alles ist bunt, die Menschen voller Lebensfreude. Dann kommst du eben nicht auf die Idee, tiefgründige, supermelancholische Songs zu machen.“

Sondern Nummern, die ihre Unbeschwertheit, ihre Leichtigkeit schon im Titel tragen, wie „Nice!“, „Blessed“ (ein Duett mit Capital Bra), „Smooth“ oder „Good Vibes“. Dazu Rap-säuselt Cro mit seiner weichen, noch immer sehr jugendlich und freundlich klingenden Stimme Sätze wie „Wir haben Sex den ganzen Tag“ (in „Endless Summer“), und genau so stellt man sich dieses leicht dekadente Luxus-Leben ja auch vor, da mag Carlo im Gespräch noch so sehr betonen, keine Yacht zu benötigen, die von trainierten Delfinen begleitet wird.

„Seit ich auf Bali bin, habe ich gelernt, dass meine Bedürfnisse minimal sind. Ich brauche nicht mehr als Gesundheit“, behauptet er. Wirklich schräg und durchgeknallt wird es auf der zweiten Hälfte des Doppelalbums. Cro zitiert die Beatles in ihrer Indien-Phase, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors oder Tame Impala und man fragt sich (und auch ihn, bekommt aber keine zitierfähige Antwort), ob die Bewusstseinserweiterung nicht vielleicht durch einschlägige Substanzen verstärkt wurde. „Ich fühlte mich einfach den guten Gedanken und dem schönen Weltbild dieser Künstlerinnen und Künstler eng verbunden.“ Mit „trip“ tischt er musikalisch auf jeden Fall ordentlich auf.

