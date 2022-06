Comedy-Duo Badesalz begeistert im Mannheimer Capitol

Mannheim. Natriumhydrogencarbonat versetzt mit Zitronensäure und Duftstoffen mögen als sprudelnder Zusatz fürs Wannenbad aus der Mode gekommen sein, aber jenes Badesalz, das für das hessische Komiker-Duo steht, erfreut sich nach wie vor – und das seit vier Jahrzehnten - großer Beliebtheit. Als „Kaksi Dudes“, was auf Finnisch so viel wie „zwei Kumpeltypen“ heißt, begeistern Henni Nachtsheim und Gerd Knebel im Mannheimer Capitol mit einem Comedy-Theaterstück, das die Regeln üblicher Dramaturgie sprengt und Nonsens in Szene setzt. Aber allem Unsinn zum Trotz gibt es auch Weisheiten für den Alltag. Motto: „Wer uffgibt, gibt uff, es sei denn, er gibt net uff.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jedenfalls haben die beiden Kult-Babbler und Musiker während der Corona-Pandemie nicht aufgegeben und als Podcast „Radio Badesalz“ herausgebracht. Aber bekanntlich geht nichts über leibhaftige Auftritte. Und so ist der Saal samt Empore gefüllt mit Fans, die das Duo endlich wieder hautnah erleben wollen. „Erdnuss“ und „Fackel“, so heißen die beiden Streithähne in der erfundenen Geschichte, haben einen Filmpalast geerbt. Doch dieser entpuppt sich als Verkaufsbude für Videokassetten - und die hat das Darmstädter Kikeriki-Theater als wunderbare Bühnenkulisse gezimmert, wie das Publikum erfährt.

Natürlich gibt es keine echte Handlung, sondern mannigfache Handlungsstränge – insbesondere um altbekannte Filme, die verbal gnadenlos parodiert und persifliert werden. Naheliegenderweise bevorzugt ein hessischer Superagent 007 Handkäs` statt Olive im geschüttelten Martini. Auch wenn es bei den „Kaksi Dudes“ ziemlich cineastisch zugeht, so spielt Kopfkino zu allen möglichen Assoziationen wie Albernheiten die Hauptrolle. Ob nun abstrus erklärt wird, warum ein Elch nicht in einer Bank arbeiten kann, ob ein finnischer Hotel- Rezeptionist ohne Nase auftaucht, ob Unter-der -Gürtellinie-Bakterien mit dem schönen Namen Chlamydien als Blumen sprießen. Die Beiden blödeln, dass es nur so kracht. Aber kombiniert mit herrlicher Situationskomik und köstlichen Wortspielen – und manchmal gar mit Hintersinn. Klar, dass Musik nicht fehlen darf. Schließlich ist Henni Nachtsheim ursprünglich bei der Band „Rodgau Monotones“ als Sänger und Saxophonist aufgetreten. Und Gerd Knebel greift gern singend zur Gitarre. Im Capitol kommen die schrägen Musiknummern besonders gut an. Beispielsweise der Darm-Rapp zwischen Polypen und Divertikel.

Mehr zum Thema MORGENCARD PREMIUM Das Who is Who der Kultur-Szene Mehr erfahren

Als in Deutschland das Wort Comedy noch gänzlich ungebräuchlich war, haben sich die Zwei bereits als Comedians präsentiert. Dass Badesalz bis heute perlig sprudelt, ist ein Phänomen. Auch diesem gilt das begeisterte Klatschen und Johlen der in Mannheim versammelten Fans .