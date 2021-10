Cinema Quadrat zeigt Rarität „Sand“

In seinem Jubiläumsprogramm zeigt das Mannheimer Cinema Quadrat nicht zuletzt diese besondere filmische Rarität: „Sand“ aus dem Jahr 1971 – ein Film, der auf der Mannheimer Filmwoche uraufgeführt wurde und dann nie ins Kino kam. Regie führte der vor allem durch Theaterarbeiten bekannt gebliebene Peter Palitzsch, das Drehbuch schrieb der Dramatiker Tankred Dorst, Michael Ballhaus zeichnete für die Kamera verantwortlich.

Der Film beschreibt in 68 Szenen den Weg des Studenten und Burschenschaftlers Carl-Ludwig Sand von Jena nach Mannheim, die Ermordung August von Kotzebues am 23. März 1819 in A 2, 5 in Mannheim und die Hinrichtung Sands am 20. Mai 1820. Vorführungen im Cinema Quadrat in K1, 2 (mit Einführung): Mi, 6.10., 19.45 Uhr, Mo, 11.10., 19.30 Uhr, Di 19.10., 19.30 Uhr. tog