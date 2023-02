Cinema Quadrat zeigt Doku über Braunkohletagebau

Der umstrittene Braunkohletagebau hat zuletzt im Örtchen Lützerath bei Erkelenz in Nordrhein-Westfalen für Proteste, Aufsehen und politischen Streit gesorgt. Ein anderes deutsches Braunkohlerevier mit längerer Geschichte liegt weiter im deutschen Osten, in der Lausitz in Brandenburg. Wie sich der Abbau des fossilen Brennstoffs dort auswirkt und was er für die Menschen vor Ort bedeutet, das beleuchtet Annette Dorothea Webers Dokumentarfilm „Es kommt darauf an das Hoffen zu lernen“, den das kommunale Kino Cinema Quadrat (K 1) am Sonntag, 19. Februar, um 19.30 Uhr als Uraufführung präsentiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weber, die das soziokulturelle CommunityArtCenter in der Mannheimer Neckarstadt-West aufgebaut und geleitet hat, ist seit dem Jahr 2020 mehrfach in die Lausitz gereist, um sich mit den Auswirkungen des Tagebaus zu beschäftigen. Ausgangspunkt war ihre Verwunderung darüber, dass der geplante Abriss des Dorfes Mühlrose und die lange Vorgeschichte im Westen der Republik recht wenig Aufmerksamkeit fanden. In den vergangenen Jahrzehnten mussten bereits 130 Dörfer der Region dem Braunkohleabbau weichen, heißt es in einer Information zu dem Filmprojekt. Gemeinsam mit einer Gruppe von Kunstschaffenden begab sich die Regisseurin auf künstlerische Recherche.

Das Plakat zu der Filmproduktion über den Braunkohletagebau. © CQ

Wie weiter mitgeteilt wird, schafften die Kunstschaffenden durch verschiedene Dialog-Formate, Audioinstallationen und Performances Anlässe, damit die Bewohner über ihre persönlichen Umsiedlungsgeschichten, schmerzhaften Abschiede, aber auch hoffnungsvollen Neuanfänge vor der Kamera sprachen. Nach der Mannheimer Aufführung soll der Film vor allem in Orten der Lausitz zu sehen sein. tog