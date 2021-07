Ein Leseabend mit Christoph Ransmayr, der nur eine Stunde vor dem EM-Endspielbeginn in der Alten Feuerwache stattfindet? Insa Wilke, Programmleiterin des Festivals Lesen.Hören, entschuldigt sich charmant für den „nicht so optimalen Termin“. Doch nach knapp eineinhalb Stunden guter Literatur werden es die Fußballfreunde in der voll besetzten Halle zur zweiten Halbzeit noch an ihre

...