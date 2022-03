Mannheim. Zum schönen Thema „Alles für den Hund“ werden Christina Schenk und Denis Scheck beim Literaturfest Lesen.Hören am Freitag, 4. März, 20 Uhr, von Programmleiterin Insa Wilke in der Alten Feuerwache Mannheim befragt. Der Literaturkritiker Scheck und die Kulturjournalistin Schenk haben zusammen ein Buch geschrieben, um das es an diesem Abend gehen wird, „Der undogmatische Hund“ heißt es und schildert „Eine Liebesgeschichte zwischen einer Frau, einem Mann und einem Jack Russel“. Der Eintritt kostet 15 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse 18 Euro.

Ausverkauft sind dagegen der Leseabend mit Nobelpreisträgerin Herta Müller (am 7. März) und der mit Hadija Haruna-Oelker, aktuelle Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, die sich am 8. März mit Moderatorin Dunja Hayali unterhält. Karten und alle Termine: altefeuerwache.com.