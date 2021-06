Auf den Spuren Dietrich Fischer-Dieskaus wandelt Sänger Christian Gerhaher zurzeit gleich doppelt. Unlängst gab er an der Staatsoper in München König Lear – Aribert Reimann hatte diese Hauptrolle in seiner Shakespeare-Oper Fischer-Dieskaus riesiger Statur gewidmet. Doch vor allem kennt man Gerhaher als Liedgestalter. In seiner Paradedisziplin hat er gerade

...