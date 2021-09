Christian Ehring hat noch Hoffnung. Hoffnung darauf, dass die Corona-Zeit auch Positives mit sich bringt. Dass das gesellschaftliche Leben in post-pandemischen Zeiten ein besseres wird. „Eine Krise macht klug und empathisch“, singt der Kabarettist am Ende seines Programms „Antikörper“ in der ausverkauften Klapsmühl’. Wobei der Blick auf stagnierende Impfquoten wenig Hoffnung auf mehr

