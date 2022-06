Cat Power beeindruckt beim Zeltfestival in Mannheim

Sie bleibt ein Schemen. Man sieht nur ihre Silhouette, die stoffliche Cat Power bleibt geisterhaft im Halbschatten der Bühnenbeleuchtung verborgen. Aber man hört ihre durchdringend präsente Stimme, hört, wie der skelettierte Americana von „Say“ durch die Dunkelheit des Palastzeltes treibt.

Und man muss, die jüngsten inneren Verwerfungen in der US-Gesellschaft im Hinterkopf, seine Fantasie nur wenig bemühen, um in dieser Stimme eine Wehklage zu hören, die aus den aufgerissenen Abgründen einer gespaltenen Nation aufsteigt. „Never give up, no, never give up“, heißt es darin, „If you’re looking for something easy / You might as well give it up“: „Gib niemals auf, nein, gib niemals aus. Wenn du nach etwas Leichtem suchst, könntest du es genauso gut aufgeben.“ Der Song geht direkt in „Great Expectations“ über, auf den herbstlich spröden Klangnebel des ersten Stücks folgt die wilde Raureif-Rockigkeit des zweiten.

Im eigenen Geiste neu erschaffen

Die US-amerikanische Alternative-Folk-Musikerin Charlyn Marie oder kurz: Chan Marshall, wie Cat Power mit bürgerlichem Namen heißt, führt das letzte Wochenende des 6. Zeltfestivals Rhein-Neckar in Mannheim weg von allem Show-Gebaren und hinein in das faszinierend finstere Herz ihrer Musik.

Die Sängerin tritt hier (vor zahlenmäßg leider überschaubarem Publikum) nur mit Schlagzeugerin und Gitarrist auf, gewissermaßen eine White-Stripes-Instrumentierung, die ihre Songs aber konzise zur Geltung bringen: Oft karg und zart, dann und wann ins Kantige, schroff Aufgepeitschte getrieben.

Power hat sich auf ihrem jüngsten Album „Covers“ den Songs anderer Künstler gewidmet. Wobei sie deren Werke weniger nachspielt, als vielmehr im eigenen Geiste völlig neu erschafft - um „(I Can’t Get No) Satisfaction“ von den Rolling Stones zu identifizieren, brauchen wir jedenfalls eine gute Weile. Und „New York“ (das sich wiederum auf ihrem 2008er-Album „Jukebox“ findet) tauscht das glamouröse Sinatra-Scheinwerferlicht gegen flackernden Kerzenschein.

Nur etwas über eine Stunde dauert dieses mit 20-minütiger Verspätung begonnene Konzert (wofür Power um Entschuldigung bittet), das einen Abend krönt, der seinen Besucherinnen und Besuchern zuvor zwei talentierte Künstlerinnen aus der erweiterten Region präsentiert. Den Einstieg liefert dabei die aus Karlsruhe stammende Singer-Songwriterin Licia, die allein mit ihrem Keyboard auftritt, mit sensiblen Stücken und feinfühligen Balladen, aus denen wir ein Echo von Suzanne Vega und A Fine Frenzy herüberklingen hören: Musik für Momente, die vielleicht melancholisch, aber einem wichtig sind.

Danach stellen noch die Frankfurterin Mogli und ihre Band das jüngstes Album „Ravage“ der Sängerin und Songschreiberin vor. Mogli streift darin verschatteten Indie und ätherische Ebenen ebenso wie Elektro-Pop. Fans von PJ Harvey und Aldous Harding, Björk oder auch Anna Ternheim können sich hiervon gleichermaßen geborgen umschließen lassen.