Für ihr Lebenswerk erhält die Filmemacherin, Fotografin und Malerin Ulrike Ottinger in diesem Jahr den Hans-Thoma-Preis des Landes Baden-Württemberg. Die Auszeichnung ist mit 10 000 Euro dotiert, wie das Kunstministerium am Mittwoch mitteilte. Kunststaatssekretärin Petra Olschowski hält Ottinger für eine der einflussreichsten Künstlerinnen aus dem Südwesten. „Der Reichtum ihres künstlerischen Wirkens ist geradezu unerschöpflich“, sagte sie. Ottinger wurde 1942 in Konstanz geboren und arbeitete Anfang der 1960er Jahre in Paris als Pop-Art-Malerin. In den 70er-Jahren etablierte sie sich auch mit Filmen. epd