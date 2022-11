Bülent Ceylans neue TV-Show "Babbel Net!" ab 12. Januar zu sehen

Mannheim. Sechs Folgen des Comedy-Tutorials „Babbel Net!“ von Comedian Bülent Ceylan werden ab 12. Januar 2023 in der ARD Mediathek und ab 13. Januar 2023 im SWR Fernsehen zu sehen sein. Das teilte der SWR am Mittwoch mit. "Babbel net" sagt der Kurpfälzer, wenn jemand kein dummes Zeug reden soll. Davor wolle Ceylan sein Publikum bewahren und verrate in seiner Show deshalb all das, was man über die wichtigen Themen des Lebens wissen müsse, um auf jeder Party mitreden zu können, heißt es in der Beschreibung der Show. „Ob Ernährung, Liebe, Weltall, Schönheit, Wetter oder Geld - bei Bülents Comedy-Tutorial bleiben keine Fragen offen“, so der SWR. So lasse sich der Comedian etwa zum professionellen "Kuschler" ausbilden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Comedy Das passiert bei Bülent Ceylans neuer TV-Show "Babbel NET!" Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren

Sein aktuelles Solo-Bühnenprogramm "Luschtobjekt" ist ab 9. Dezember in einer Aufzeichnung des SWR in der ARD Mediathek sowie am 29. Dezember im SWR Fernsehen und am 12. Januar 2023 im Ersten zu sehen.