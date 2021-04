Bühne mit Perspektive auf Sommer

Mit „Hotel Shabby Shabby“ machte die architektonische Künstlergruppe 2014 in Mannheim Furore. Mit originellen Übernachtungsmöglichkeiten lockte raumlaborberlin damals im Rahmen des Festivals Theater der Welt an ungewöhnliche Orte der Stadt. Am Puls und am Problem der Zeit seiend, hat sich das Architekturkollektiv um Benjamin Foerster-Baldenius und Florian Stirnemann nun auf ein neues, nicht minder spektakuläres Projekt eingelassen. Als gemeinsames Projekt will raumlaborberlin in Frankfurt – am Künstlerhaus Mousonturm und am LAB – ein temporäres Freilicht-Logentheater für etwa 200 bis 300 Zuschauende errichten.

AdUnit urban-intext1

Ein besonderer „Sommerbau“

Entstehen soll freilich ein möglichst „coronagerechter“ Theaterraum, mit dem der seit vielen Monaten völlig zum Erliegen gekommene Kulturbetrieb im Sommer 2021 Open Air wieder aufgenommen werden kann, und in dem sich das aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen auch auf absehbare Zeit noch bestenfalls defizitäre Erleben von Theater in eine besonderen Raumerfahrung, ein neues Gemeinschaftserlebnis und ein hoffentlich unvergessliches Theaterereignis verwandeln lässt.

Der sogenannte „Sommerbau“ soll voraussichtlich von Juli bis Oktober 2021 über drei Monate von den LAB-Partnern Künstlerhaus Mousonturm, Ensemble Modern und Dresden Frankfurt Dance Company sowie vielen weiteren Kooperationspartnern aus der freien Szene ebenso wie von anderen städtischen Institutionen bespielt werden.

Der Sommerbau kann damit erstmals wieder größere Publikumsveranstaltungen in verschiedenen künstlerischen Disziplinen ermöglichen. Er ist zur Förderung vorgesehen im Rahmen des Programms „Ins Freie!“ durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie im Rahmen des Programms #TakePlace durch den Fonds Darstel-lende Künste mit Neustart-Kultur-Mitteln der Beauftragten des Bundes. Im Sommerbau können Zuschauende selbst entscheiden, welchen Preis sie bezahlen möchten.

AdUnit urban-intext2