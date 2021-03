Die Frankfurter Buchmesse soll vom 20. bis 24. Oktober in Präsenz stattfinden. Aussteller könnten sich ab sofort anmelden, teilte die Buchmesse am Montag mit. Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Die Messe sei als Präsenzveranstaltung mit ergänzenden digitalen Formaten geplant und könne flexibel an die pandemische Entwicklung angepasst werden. Die Leipziger Buchmesse hatte ihre für 27. bis 30. Mai geplanten Präsenzveranstaltungen abgesagt.

Die Frankfurter Buchmesse will den internationalen Rechtehandel und reichweitenstarke Angebote für das Publikum in den Mittelpunkt stellen. „Die Branche braucht Austausch und Sichtbarkeit mehr denn je“, sagte Geschäftsführer Juergen Boos. Die Messe wolle die Anmeldung durch angepasste Teilnahmebedingungen, großzügige Stornobedingungen und ein flexibles Programm erleichtern. Das Ehrengastland Kanada solle seinen Auftritt nachholen, der 2020 geplant gewesen war.

Geschäftsführer Juergen Boos. © dpa

Der Gesundheitsschutz stehe an erster Stelle, versicherte die Buchmesse. So solle die Mindestgröße für Messestände von vier auf acht Quadratmeter erhöht werden, Gänge würden verbreitert und alle Besucher registriert. Zur Entzerrung der Besucherströme würden die Hallen bereits am Freitag, 22. Oktober, für das Publikum geöffnet. Alle Veranstaltungen sollen live im Internet übertragen werden. Daneben arbeitet die Buchmesse an digitalen Formaten, am Konferenzprogramm „Frankfurt Conference“ und an dem Vernetzungs-Format „The Hof“.

Mehrere Millionen Euro Verlust

2020 hatte die Buchmesse lange an einer Präsenzveranstaltung festgehalten, musste aber kurz vor Beginn den persönlichen Besuch absagen. Boos sprach in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ von einem Einnahmenausfall „in Höhe von mehreren Millionen Euro“. Die Frankfurter Buchmesse gilt als weltweit wichtigster Branchentreffpunkt für Verlage, Buchhandel, Autoren, Agenten und Privatpersonen. epd