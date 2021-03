  Bryan Ferry sagt Konzert in Schwetzinger Schlossgarten ab

Schwetzingen. Das für den 1. August geplante Konzert von Bryan Ferry im Schwetzinger Schlossgarten ist abgesagt. Wie der Veranstalter am Montag mitteilte, soll es für das bereits einmal verschobene Konzert keinen Ersatztermin geben. Ursprünglich sollte Ferry bereits am 1. August 2020 in Schwetzingen auftreten. Als Grund für die Absage nennt der Veranstalter die "anhaltend angespannte Pandemiesituation".

Karten können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft worden sind, heißt es in der Mitteilung weiter.