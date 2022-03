Er gilt als ungekrönter König der Rock-Ballade. Als Experte in Sachen Herzschmerz und Drama. Doch Bryan Adams kann - wenn er denn will - auch anders. Auf seinem neuen Album „So Happy It Hurts“ besinnt er sich zumindest teilweise auf das, was ihn Anfang der 1980er Jahre zum Weltstar gemacht hat: Druckvoller, dynamischer Rock´n´Roll in bester „Reckless“-Manier.

Herr Adams, wenn man sich

...