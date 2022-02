Broschüre zum Jubiläum

Das Mannheimer kommunale Kino Cinema Quadrat steht seit 50 Jahren für Filmkunst in allen Facetten. Gefeiert wurde das Jubiläum, wie berichtet, bereits. Nun hat das Kino dazu eine Broschüre nachgereicht. Sie stellt ausführlich das Selbstverständnis des Cinema Quadrat dar und führt aus, was unter „kommunaler Filmarbeit“ näher verstanden wird. Die Vereinschronik wird in dem Heft ebenso beleuchtet wie die Programmgeschichte in ihren vielen Facetten, Wandlungen und Weiterentwicklungen verschiedener Reihen und Schwerpunkte.

Beispielhaft an vier Veranstaltungsformaten wird die Vielfalt des Programms erläutert, darunter die Mannheimer Filmsymposien und die Reihe „Psychoanalytiker stellen Filme vor“. Auch das löst das Motto der deutschen kommunalen Kinos ein: „Andere Filme anders zeigen“. Das 122 Seiten umfassende Jubiläumsheft ist für zehn Euro an der Kinokasse (K 1) erhältlich. tog

