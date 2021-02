Dem Thema „Landschaft“, das in der Corona-Gegenwart für uns alle an Bedeutung gewinnt, widmet sich Dietmar Brixy (Bild) in besonderem Maße. „Der Blick darauf, die vielleicht neue Sicht auf Romantik im klassischen Sinn, aber auch mit ganz neuen Bildsprachen“, so sein Galerist Werner Tammen, sei gegenwärtig für eine Berliner Ausstellung zusammen getragen. Der Mannheimer Maler aus dem Neckarauer Pumpwerk hat sich vom üppigen Wachstum in seinem Garten inspirieren lassen. Vom sich im Wind wiegenden oder vom Schnee geneigten Bambus, von faszinierenden Formen der Natur, die Brixy in seine Rundbilder, die „Tondos“, mit gestischer Farbenfülle überträgt. Seine „Bamboo Bubbles“ in diversen Formaten, aber immer in Öl auf Nessel, sind ab 7. Februar in der Gemeinschaftsschau zu sehen. Die Berliner Galerie für zeitgenössische Kunst, die auf internationalen Messeplätzen präsent ist, zeigt sie vorerst virtuell: bis 13. März unter www.galerie-tammen.de.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kunst Brixy analog oder digital zu sehen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kunst Die leise Frage nach dem Glück Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel "MM"-Hilfsverein Kunst bringt mehrfaches Glück Mehr erfahren