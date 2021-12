Britischer Musiker John Miles gestorben

London (dpa) - Der britische Musiker John Miles ist tot. Das bestätigte sein Management am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London. Er sei im Alter von 72 Jahren nach kurzer Krankheit friedlich eingeschlafen, teilte Manager Cliff Cooper von der Orange Electronic Music Company mit.

Miles war vor allem für seinen Hit «Music» aus dem Jahr 1976 bekannt. In einer Mitteilung seiner Familie auf der Facebook-Seite des Künstlers hieß es in Anlehnung an die erste Zeile des Songs: «You were our first love and will be our last.» («Du warst unsere erste Liebe und wirst unsere letzte sein.»)

© dpa-infocom, dpa:211206-99-278805/3