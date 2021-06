Wo beginnen, wo enden? Sivan Ben Yishai, 2019 Hausautorin am Nationaltheater und mit „Liebe – Eine argumentative Übung“ am selbigen Ort „Frauheim“ gewissermaßen verhaltensauffällig geworden, hat jetzt mit „Wounds Are Forever“ einen gewaltsamen Parforceritt vorgelegt. Es geht um die Verortung ihrer Selbst, um die Spiegelungen der Zeitgeschichte im jüdischen Leben, um die Verflechtungen von

...