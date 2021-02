Heimkino bleibt auf unabsehbare Zeit angesagt. Die jüngste Hiobsbotschaft erreichte Fans am 23. Januar: Das Warten auf „James Bond“ dauert an. Die Macher teilten mit, dass „Keine Zeit zu sterben“ weltweit nun erst am 8. Oktober anlaufen soll. Wer sich entsprechend einstimmen möchte, kann sich frühere Auftritte des Agenten Ihrer Majestät im Internet abrufen. Etwa bei Sky Ticket, wo alle 25 Abenteuer zum Leihen oder Kaufen zur Verfügung stehen.

Weitere Streamingtipps der Redaktion „Yes, God Yes – Böse Mädchen beichten nicht“ von Karen Maine (Amazon Prime; ab 5.2. auf Blu-ray und DVD): Witzige, erfrischend ehrliche Indie-Komödie mit einer glänzenden Natalia Dyer („Stranger Things“).

One Night in Miami“ von Regina King auf Netflix: Kluger Dialogmarathon, nach dem Stück von Kemp Powers. Im Februar 1964 treffen sich Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Jim Brown (Aldis Hodge), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) und Cassius Clay (Eli Goree) in einem Motel.

Pieces of a Woman“ von Kornél Mundruczó, (Netflix): Tragikomödie um eine Frau, deren Kind nach der Geburt stirbt. Vanessa Kirby wurde in Venedig für ihr Spiel mit einer Coppa Volpi ausgezeichnet.

Sound of Metal“ von Darius Marder, auf Amazon Prime: Nach Miles Teller in „Whiplash“ setzt sich wieder ein junger Mann hinters Schlagzeug. Metal ist für Ex-Junkie Ruben die beste Therapie. Hauptdarsteller Riz Ahmed wird für die Oscars hoch gehandelt. geh

Wem dann nach Sichtung von „Im Angesicht des Todes“ – Roger Moore absolviert im Opener seines siebten und letzten Auftritts als Superspion einen halsbrecherischen Einsatz in der Arktis – der Sinn weiterhin nach eisiger Unterhaltung steht, dem sei die spanische Serie „The Head“ (Starzplay, ab 7. Februar) empfohlen. Schauplatz ist der Südpol. Ein Team von Wissenschaftlern unter Leitung des Biologen Arthur Wilde (John Lynch) forscht vor Ort in Sachen Klimawandel. Als im Frühling Johan Berg (Alexander Willaume) die Station übernehmen soll, ist der Großteil der Crew tot oder verschwunden. Ein Mörder geht um, Johans Frau Annika (Laura Bach) wird vermisst … Ein packender Sechsteiler, ein gelungener Mystery-Mix mit Anleihen bei John Carpenters Science-Fiction-Horrorklassiker „Das Ding aus einer anderen Welt“, aufbereitet in bewährter Agatha-Christie-Manier.

Erinnerungen an „The Man in the High Castle“ und Robert Harris’ „Vaterland“ – in beiden wird (NS-)Geschichte umgeschrieben – weckt „Pennyworth“, deren zweite Staffel Starzplay am 28. Februar freischaltet. Die Serie folgt dem Ex-Elitesoldaten und späteren „Batman“-Butler Alfred Pennyworth (Jack Bannon), der im London der 1960er-Jahre einen Nachtclub betreibt. Großbritannien befindet sich im Bürgerkrieg, die neofaschistische Raven Union unter Führung von Lord Harwood (Jason Flemyng) versucht, das Land zu unterwerfen. Eine spannende „Was wäre wenn“-Story. Die Schauwerte sind hoch, die Action-sequenzen solide gehandhabt, und auch Erotik wird nicht vergessen.

Netflix beschäftigt sich mit Sport

Wer Dokumentationen der Fiktion vorzieht, kommt bei Netflix auf seine Kosten. „Verschwunden: Tatort Cecil Hotel“ (ab 10. Februar) heißt die erste Staffel einer neuen Reihe, die die Geheimnisse der Stätten berüchtigter Kriminalfälle aufzudecken versucht. Regisseur Joe Berlinger macht sich auf den Weg in die titelgebende Herberge in Los Angeles, in der sich schlimmste Verbrechen zutrugen. 2013 mietete sich etwa Elisa Lam hier ein. Und dann verschwand die College-Studentin – was eine fieberhafte Suche nach ihr auslöste.

Unbekanntes vom Star-Fußballer enthüllen David Tryhorn und Ben Nicholas in „Pelé“ (ab 23. Februar). Neben nie gezeigten Interviews gibt es reichlich Archivmaterial zu sehen und daneben kommen einige seiner Kollegen wie Zagallo, Jairzinho und Rivellino zu Wort. Die Produktion konzentriert sich auf die Jahre 1958 bis 1970, in denen sich Pelé vom jungen Ballartisten zum Nationalhelden entwickelte. Als lohnenswerte Ergänzung drängt sich „We Are the Brooklyn Saints“ (ab 29. Januar) auf, ein Vierteiler über ein einzigartiges Sportprogramm, das Nachwuchs-Footballspieler aus prekären Verhältnissen fördert.

Aus der Vogelperspektive wird in der zweiten Staffel von „Europa von oben“ unser Kontinent betrachtet. In sechs Episoden werden etwa die Türkei, Finnland, Schweden und Griechenland überflogen. Uralte Mythen und urbane Gegenwart liegen da oft nah beieinander. An die im Bau befindliche Çanakkale-1915-Brücke, die 2022 die Dardanellen überspannen soll, wird herangezoomt, an eine Wikingersiedlung, einen aus Holz erbauten Wolkenkratzer oder einen Eisbrecher, der für eine freie Fahrrinne sorgt. Heimatkunde hautnah, ab dem 7. Februar jeweils am Sonntag auf National Geographic; die erste Staffel kann man auf Disney+ nachholen.

Literaturverfilmung auf Amazon

Eine Bestseller-Verfilmung steht bei Amazon Prime ab 19. Februar in acht Folgen auf dem Programm: „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. Philipp Kadelbach folgt sechs Jugendlichen, unter ihnen Christiane (Jana McKinnon), die ihrem Traum von Freiheit nachjagen. Sie feiern das Leben, die Liebe und die Versuchung – bis sie erkennen, dass dieser Rausch nicht nur ihre Freundschaft zerstören wird, sondern sie in den Abgrund treiben kann. Ein von Oliver Berben und Sophie von Uslar („Mitten in Deutschland: NSU“) produziertes Coming-of-Age-Drama, das ein provokatives, kontroverses und eindrückliches Bild der Berliner Drogen- und Clubszene zeichnet.