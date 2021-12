Blicke auf und in den Kopf

Es beginnt knifflig. Mit einem für seine Zeit sehr prosaischen Satz. Keine Spur von blumiger Begleitung - jahreszeitlich wie stilistisch - macht den Weg unseres traurigen Helden aus. Er ist Dichter. Wir suchen aber nicht dessen Dichter, sondern die wiederum nach einem realen Dichter geformte - und somit doppelt literarische - Figur selbst, knifflig eben.

Ein Aufbruch, ein Datum, mehr nicht steht am Anfang jenes Werks. Sein Schöpfer, dessen Wiege in nicht allzu großer Entfernung von hier stand, war nicht eben ein Vielschreiber, was aber zweifelsfrei seinem frühen Tod und nicht mangelndem Fleiß oder gar geringer Schaffenskraft zuzuschreiben ist. Kaum ein Text über diesen auf der Theaterbühne als Begründer der Moderne geltenden Autor, kommt ohne die bedauernde Mutmaßung aus, was von ihm wohl noch alles zu erwarten gewesen wäre. Leider wurde er noch keine dreißig. Einem berühmten Dramatikerkollegen - und zwei noch wesentlich berühmteren Komponisten seines Jahrgangs, die ebenfalls über ihr Jahrhundert hinaus wirken sollten, brachte die vermeintliche Unglücksjahreszahl an Lebensjahren und Vermögen dann doch wesentlich mehr Glück.

Und so funktioniert es Auftakt: Teil 1 unseres 10-teiligen Rätsels finden Sie heute hier nebenan. Erraten Sie den Namen der literarischen Figur (also nicht des Schöpfers) und tragen ihn neben Ziffer 1 in die Kästchen des Coupons unten ein, den Sie heute ausschneiden. Rätselverlauf: Ab Montag, 13. Dezember, folgen dann an jedem Erscheinungstag bis 22. Dezember die weiteren neun Teile. Jede Folge hat eine Nummer, der gesuchte Name kommt in die Kästchen mit der entsprechenden Ziffer. Am 23. Dezember werden wir das gesamte Rätsel nochmals verkürzt zusammenfassen. Gesucht wird das vertikale Lösungswort, das sich ergibt. Teilnahme: Schicken Sie den Coupon bis 7. Januar 2022 an uns (Adresse steht auf dem Coupon). Das Rätsel, ein Formular zur Teilnahme und den Coupon zum Herunterladen gibt es hier: mannheimer-morgen.de/kulturraetsel

Früh im Werk, dem Genre nach eine Erzählung, gleich auf der ersten Seite, bedauert unser heute namentlich gesuchter Protagonist, nicht auf dem Kopf gehen zu können. Ein Buchstabe vermag viel - kurios wie komisch: Den Wunsch, sich selbst auf den Kopf sehen zu können, äußert hingegen einer seiner literarischen Verwandten in einem romantisch-satirischen Lustspiel (I. Akt, 1. Szene) des gleichen Autors. Mit jener Dramenfigur hat er nicht nur den Anfangsbuchstaben gemein, den wir für das Lösungswort brauchen. Auch Titelgeberschaft ist beiden zu eigen, die unser Held allein für sich reklamiert, der gesellschaftlich höher gestellte männliche Verwandte aber nur zu 50 Prozent beanspruchen darf.

Ob man nun auf dem Kopf gehen oder von oben auf ihn sehen will: Die Vorgänge in jenem eigentümlichen Gefäß beschäftigen unseren gesuchten Mann sehr. Qualvoll sind die Dinge darin wie auch in der Welt, die er „mit den Zähnen zermalmen“ möchte. Gespräche über Kunst, über Gott und eben jene Welt können da helfen. Sie sind, wie auch der Wunsch nach Ruhe, Anlass zu einer dem Besuch eines Freundes dienenden Reise - und das eigentliche Drehmoment unseres Rätselkandidaten. Die Welt selbst, in der er so hinlebt, bis zum offenen Ende, bleibt ihm dennoch ein Rätsel. Wen suchen wir?

