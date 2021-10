Blick ins Innerste der Illusion

Mit welchen Mitteln das Kino das Auge zu verzaubern versteht, damit setzt sich das 35. Filmsymposium des Mannheimer Cinema Quadrat auseinander: „Magie der Illusion: Filmtricks und Special Effects in der filmischen Erzählung“ titelt die (ursprünglich fürs vergangene Corona-Jahr geplante) Veranstaltung, die von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. November, in dem Kommunalen Kino im Quadrat K1 ausgerichtet wird. In acht Vorträgen und Werkstattgesprächen, mit sieben Filmen und in Diskussionsrunden blickt das Symposium hinter die Kulissen der filmischen Illusion. Das Thema „ist eigentlich so alt wie die Filmgeschichte“, sagt Vorstandsmitglied Peter Bär beim gemeinsamen Pressegespräch mit Sprecher Harald Mühlbeyer. „Und das ist auch unser Anspruch“, fährt Bär fort: Filmtricks, Special Effects, sogenannte VFX und SFX, über die Filmhistorie zu betrachten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dafür wurden hochkarätige Praktiker und Theoretiker eingeladen: Vortragsreferenten sind Publizist Andreas Jacke („Welche Realitätsebene wird durch die Filmtricks etabliert?“), Medienwissenschaftlerin Katrin von Kap-herr („Nichts als Effekte – um Verhältnis von Spektakel und Narration im populären Kino“), Filmhistoriker Rolf Giesen („Zur Geschichte der Special Effects /Entwicklungsschübe und wirtschaftliche Aspekte“), Filmwissenschaftlerin Melanie Beisswenger („Digitale Figuren und Kreaturen im Film“) und Kollege Marcus Stiglegger, der die drei „Das Ding aus einer anderen Welt“-Filme bespricht.

So funktionieren Effekte

In den Werkstattgesprächen geben Filmschaffende und Effekt-Spezialisten Einblicke in ihr Handwerk: Michael Brink vom Düsseldorfer Animations- und Effektestudio Lavalabs, Gerd Nefzer von der Nefzer Special Effects GmbH (der für seine Arbeit an Denis Villeneuves „Blade Runner 2049“ den Oscar gewann) und Frank Junghahn, der das hochmoderne Mannheimer Produktionsstudio LEDcave vorstellt. Gezeigt werden die Filme „Les cartes vivantes“ (1905), „Sindbads siebente Reise“ (1958), „Ex Machina“ (2014), die „Musterrolle der Ufa“ (1944), „Der Unsichtbare“ (1933), „Das Ding aus einer anderen Welt“ (1982) und „The Walk 3 D“ (2015).

Das Online-Anmeldeformular und alle Infos zu Programm und Kosten gibt es unter www.cinema-quadrat.de.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2