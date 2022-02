Zwei stumm agierende Erwachsene und ein Kind teilen sich eine Bühne, wobei das Kind durch die Aufführung führt. Ant Hampton bringt für seine Performance „Two Adults and Child“ in jeder Aufführung andere Darsteller auf die Bühne, die nur kurz zuvor mit den Gegebenheiten der Performance vertraut gemacht werden. Am Freitagabend waren im Eintanzhaus, das das Stück in Kooperation mit Zeitraumexit

...