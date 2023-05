Beste Chöre gesucht

Deutschlands beste Amateur-Chöre treffen sich vom 3. bis zum 11. Juni in Hannover zum Deutschen Chorwettbewerb. In insgesamt 15 Sparten ermitteln sie dort das jeweils beste Ensemble, wie der Deutsche Musikrat als Veranstalter am Mittwoch in Bonn mitteilte. „Die Chorszene hat Nachholbedarf wegen Corona“, betonte Geschäftsführer Stefan Piendl. „Niemanden hat es in der Pandemie so stark und schlimm getroffen wie Menschen, die in Chören singen wollen. Das gemeinsame Singen hat uns allen sehr gefehlt“, meint Piendl.

Nach Angaben des Musikrates singen in Deutschland rund 3,7 Millionen Menschen in Amateur-Chören, darunter rund eine Million Kinder. Bundesweit sind rund 54 000 Chöre in Verbänden organisiert. Für das Festival in Hannover sind nach Angaben der Organisatoren rund 4000 Sängerinnen und Sänger aus 96 Chören angemeldet. Für die Preisträger stehen Preisgelder von insgesamt rund 60 000 Euro bereit. Das Publikum kann die Wettbewerbsrunden der Chöre kostenfrei an vier Spielstätten erleben. Bei zwei Konzerten am 6. und 10. Juni im Kuppelsaal des Kongresszentrums werden die Preise überreicht. dpa