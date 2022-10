Bei seiner neuen TV-Show "Babbel NET!" kreiiert Bülent Ceylan seinen eigenen Energydrink

Bülent Ceylan hat offensichtlich Blut geleckt. Nachdem der Mannheimer Comedy-Star Mitte September mit dem Deutschen Fernsehpreis 2022 in der Kategorie „Bestes Factual Entertainment“ für die ZDF-Shows „Don’t Stop The Music“ und „Don’t Stop The Music Kids“ mit einem ziemlich „ernsthaften“ Preis ausgezeichnet wurde, peilt er jetzt schon den nächsten an: mit einer Wissenschafts-Comedy-Show. Die sechs Teile der ersten Staffel von „Babbel Net!“ sind in dieser Woche im Alten Frauenbad in Heidelberg aufgezeichnet worden. Konkrete Sendetermine stehen noch nicht fest. Voraussichtlich wird die SWR-Produktion im November zunächst in der ARD-Mediathek zum Streamen bereitgestellt.

Der Titel klingt zwar wie ein typisches Ceylan-Liveprogramm („Kebabbel net“ ebnete ihm ja auch ab 2007 den Weg in die SAP Arenen der Republik). Aber er steht eigentlich für die ernsthafte Grundierung dieser Unterhaltungsshow im postfaktischen Zeitalter. Nach dem Motto: Babbel’ keinen Blödsinn, hier sind ein paar Fakten. Mit diesem Ansatz widmet sich das Team in jeder Show einem großen Thema wie Liebe, Geld oder Weltraum. Am Mittwochabend stehen Schönheit und Ernährung auf dem Programm.

Zumindest live (man wird sehen, was der Schnitt übrig lässt) stehen lockerer Talk, kleine Experimente und Spiele mit jeweils einem spezialisierten Gast. Für Schönheit ist ganz zeitgemäß die erfolgreichste Deutsche auf TikTok geladen: Der Rostockerin Nadine Breaty folgen auf dem Social-Media-Kanal 9,5 Millionen Menschen. Und die 24-Jährige ist als Influencerin keine schlechte Adresse, weil sie nicht nur die schönen Seiten des Lebens kennt, sondern auch offen über ihre Borderline-Persönlichkeitsstörung spricht - und aus der Pigmentstörung Piebaldismus keinen Hehl macht.

Esra Meral als neue Siri

Das jeweils 120-köpfige Live-Publikum im groß wirkenden kleinen Saal des Frauenbads wird ebenso einbezogen wie per Einspielfilm Passantinnen oder Passanten in Fußgängerzonen. Unterstützt wird Ceylan von zwei Assistentinnen: Die ebenfalls über TikTok bekanntgewordene Esra Meral beherrscht die Kommunikation von Sprachassistentinnen wie Siri oder Alexa perfekt - inklusive kleiner Hintersinnigkeiten bei speziellen Fragen oder Aufgaben. LauRAW kommt bei musikalischen Einlagen zum Einsatz, was sie mitunter durch Beyoncè-Gedächtnisgarderobe unterstreicht.

Eines der Glanzlichter der Mini-Serie dürfte die Folge zum Thema „Ernährung“ werden. Nicht nur, weil das Thema jeden betrifft und interessiert - auch Ceylan zeigt sich tief betroffen, als er bei einem veganen Survival-Training in der Eifel Brennnesselsuppe zu sich nehmen soll. Vor allem hat er mit seinem Freund Sebastian Lege den idealen Sparringspartner, nicht nur, weil sie humortechnisch auf einer Wellenlänge liegen.

Der gewichtige Koch, Lebensmittel-Produktentwickler, Food-Experte und Entertainer ist ein Unikat. Für das ZDF hat er lange so vergnüglich wie erschreckend und informativ „Die Tricks der Lebensmittelindustrie“ vorgeführt - plastisch, wie in einer Alchemisten-Giftküche, aber ohne allzu erhobenen Zeigefinger. Dafür mit diebischem Spaß an der Freude, vor allem Kultprodukte in ihren nicht immer appetitlichen oder hochwertigen vorzuführen. Das gelingt ihm auch beim Plaudern mit Nutella-Fetischist Ceylan, allein durch die spitzlippige Aussprache des Hauptinhaltsstoffs Palmöl.

Typisch für ihn: Die Kreation eines neuen Energy-Drinks namens „Red Bülent“ vor laufender Kamera. Wie Fernsehköche nur ohne leckerer Zutaten bedient das Duo Ceylan/Lege einen Mixer - unter anderem mit Wasser und vielen verdächtig aussehenden weißen Pülverchen. Hauptsächlich ist es Koffein, Taurin, Zucker und Glukose. Zitronensäure scheint das zum Schluss rotgefärbte Gebräu sogar schmackhaft zu machen - was auch eine Probandin aus dem Publikum bestätigt. Und die Wirkung ist offensichtlich - plötzlich wippen beide im Techno-Takt wie um vier Uhr morgens auf der Time Warp. Ceylan bringt das Phänomen „Utz, utz, utz, utz - Apache bleibt gleich“ auf den Punkt - und landet einen der größten Lacher des Abends.