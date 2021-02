Neulich habe ich bei einer Gemeinde der Katholischen Kirche angerufen (Konfession von der Redaktion geändert). Ich bin kein Fan. Aber ich wollte eine Auskunft. Außerdem haben die vielen Gutmenschinnen, die in Kirchen wie Drohninnen schuften, meine Solidarität. Nach dem Wählen der Nummer also hatte ich ein nettes Gespräch mit einer netten Dame, die mich nicht zu Wort kommen ließ und nett sagte, ich würde mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Ich legte auf.

AdUnit urban-intext1

Es ist, dachte ich, wie bei der Telekom: „Du rufst an, weil du ein Problem hast, gammelst dann minutenlang in einer Warteschleife, und wenn du endlich dran bist, hast du dein Problem vergessen und weder Kundennummer noch Geburtsdatum parat.“ Das sage ich Banane kauend zu Alya, die mich über Covido-Ergo-Zoom (kleiner Scherz) per Bildschirm mit großen Mandelaugen ansieht, als sei ich E.T. und hätte mich drei Millionen Lichtjahre von zuhause im Wald verlaufen. „Na, dann war es wohl nicht so wichtig“, meint sie lakonisch. Ich muss sagen: Dieser Gedanke scheint Logik zu haben.

Einer meiner größten (aber bei weitem nicht der einzige) Fehler ist, dass meine Fantasie bisweilen ein Eigenleben führt und Absurdestes dabei plötzliche Plastizität erlangt. Wenn ich eine mir liebe Person anrufe und sie nicht ans Telefon geht, ist sie für mich gleich in einen Kanal gefallen, auf der Intensivstation oder schon im Leichenschauhaus. Es ist ein Graus. Na ja. Noch während Alya jedenfalls ihre einsilbigen Gedanken zweisilbig macht, denke ich darüber nach, wie es wohl wäre, wenn ich in einem meiner viel zu seltenen Gebete Gott anrufen und darauf eine nette Dame antworten und aufsagen würde: „Gottes Diener sind beschäftigt, Sie werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden.“ Oder schlimmer: „Wenn Gott Sie in den nächsten zwei Stunden zurückrufen soll, drücken Sie bitte die Eins.“

Ich habe mich gefragt, was ich Gott dann fragen würde. Hat jemand vielleicht eine Idee? Ich meine: Was fragt man Gott? Daraufhin habe ich Caro konsultiert. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Üble Worte. Üble Flüche. Man muss wissen: Caro ist kein Fan. Aber sie riet mir einfach: „Frag’ ihn: Gibt es dich?“

AdUnit urban-intext2

Ich versuche seit 50 Jahren, an Gott zu glauben. Manchmal gelingt es mehr, manchmal weniger. Denke ich an Haydn oder Händel, gelingt es mehr. Denke ich an Hitler, Himmler oder Heydrich, weiß ich: Gott kann es nicht geben – zumal er sich verdammt lang irgendwo verkrümelt hätte und erst kurz vor der Geburt seines Sohnes wieder rauskam. Was hat der Gute die 13,8 Milliarden Jahre gemacht zwischen Urknall und den alten Ägyptern und Griechen?

Wenn ich aber wüsste, dass es Gott gibt, dann hätte der Glaube auch ein abruptes Ende. Wobei ich sagen muss: Mit ihm zu telefonieren, reizt mich doch weit mehr als mit der Dame von der Katholischen Gemeinde (Konfession von der Redaktion geändert). Ich bin auch sicher, dass ich die richtigen Fragen stellen würde, Kundennummer und Geburtsdatum parat hätte. Also, ich glaube, ich warte jetzt erst mal ab …

AdUnit urban-intext3

Schreiben Sie mir: sdettlinger@mamo.de