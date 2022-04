31 Jahre würde man eher nicht feiern, doch, wie in diesen Tagen von Oberammergau bis Bayreuth üblich, holt man vielerorts jetzt nach, was pandemiebedingt mal anders geplant war. Der Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende in Baden-Württemberg (LaFT) feiert nun seinen 31. Geburtstag im Rahmen des Landesfestivals „6 tage frei“.

1991 war das Land, so blickte Kunststaatssekretärin

...