Als eine Art Ausnahmezustand erleben immer mehr Menschen die gegenwärtige Corona-Pandemie. Und umso mehr denken und empfinden Zeitgenossen so, je länger die Gefährdung und Einschränkung andauert. Steht der gegenwärtige Zustand oder das, was aus ihm folgen wird, für eine „Zeitenwende“? Auch die Literaturzeitschrift „Allmende“, herausgegeben von Hansgeorg Schmidt-Bergmann im Auftrag der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe, widmet sich in ihrem jüngsten Heft dieser Frage, lässt ein Fragezeichen aber gleich schon weg.

Autoren, Publizistinnen und Wissenschaftler schreiben darüber oder lassen sich zum Thema befragen, etwas ungewohnt ist schon dieser Wechsel der Darstellungsform; dazu kommen noch originär literarische Texte – und am Schluss eine Reihe von Rezensionen neuer Bücher, die sich vor allem mit Corona beschäftigen. Immerhin, nicht alle wollen die Vokabel „Zeitenwende“ aufgreifen: Schriftsteller Peter Schneider verweist auf die Spanische Grippe, die mehr Todesopfer forderte als der Erste Weltkrieg, aber (anders als dieser) keine Wende ausgelöst habe.

Neues von Martin Walser

Aber natürlich ist zumal der Kulturbetrieb in eine tiefe Existenzkrise geraten. Und der „digitale Kapitalismus“ mit Leitkonzernen wie Google oder Amazon, den der Soziologe Philipp Staab beschreibt, festigt sich erst recht. Und das bestätigt die mehrfach hier erwähnte wachsende Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft.

Für Kunst und Kultur werde die Zukunft nur teilweise digital werden, ebenso, so meint wiederum Peter Schneider, werde es auch eine Rückkehr zum Elementaren geben, „zur Berührung“. Schon jetzt lässt sich das erfahren, liest man im Heft den Auszug aus Martin Walsers für Ende März im Rowohlt Verlag angekündigtem Buch „Sprachlaub oder: Wahr ist, was schön ist“, angereichert durch ein Aquarell seiner Tochter Alissa. „Der Augenblick unschätzbar/ keine Trauer reicht./ Ich reihe mich ein bei den kleinsten Blumen“, heißt es darin. Der große Gestus drängender Fragen steht eben offenbar nur für einen Teil der Wirklichkeit.

Lesenswertes Zeugnis

„Die geschlossene Gesellschaft, zu der wir verdammt sind, öffnet unsere Köpfe“, meint Peter Weibel vom Karlsruher ZKM. Und der in Tübingen lehrende Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen sagt, wir müssten jetzt darüber reden und streiten, wie wir künftig leben wollten. Die Literaturzeitschrift „Allmende“ gibt davon schon mal ein beredtes und lesenswertes Zeugnis.