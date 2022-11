„ Bedarf hat sich geändert“

Dass „sein“ alter Musikpark für ein Gründerzentrum für Green Tech zweckentfremdet wird, sieht Next-Mannheim-Geschäftsführer Christian Sommer ganz unsentimental: „Da wird für mich aus der Not eine Tugend gemacht.“ Das Gebäude sei von 2002 bis 2004 für 950 Euro pro Quadratmeter gebaut worden. „Damals mussten wir die günstigsten Materialien verwenden, die es gab.“ Damit sei klar gewesen, dass diese Gewerke nicht bis in alle Ewigkeit halten. Hauptproblem sei immer die Fassade gewesen, um deren Konstruktions- und Montagefehler es juristische Auseinandersetzungen gegeben habe. Die Folge: „Es war immer zu heiß. Der Fehler ist nicht behebbar. Die Fassade muss ausgetauscht werden.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es mache also sehr viel Sinn, das von der Stadt gewünschte Green-Tech-Zentrum, in dem unter anderem Startups und wissenschaftliche Einrichtungen an oder mit innovativen Umwelt- und Energietechnologien arbeiten, nach der Sanierung in das Bestandsgebäude zu platzieren. „Statt noch mal neuen Beton zu verbauen“. So könne das Problem mit der Fassade gelöst und ein Konzept für den neuen Musikpark erarbeitet werden. Für Letzteres hätte sich Sommer mehr Zeit gewünscht und eine gleichzeitige Präsentation mit den Green-Tech-Plänen. „Aber es musste unfassbar schnell gehen, damit Fördermittel fristgerecht beantragt werden können.“ Dass man gar keinen Musikpark mehr benötige, weil auch im Bereich kleiner Start-Ups die Vorteile von Home-Office, mobilem Arbeiten und/oder Co-Working-Spaces verstärkt genutzt werden, sieht Sommer „überhaupt nicht. Der Bedarf hat sich halt verändert: Wir brauchen keine 4500 Quadratmeter mehr.“

Musiker und Anwalt David Banks, mit der Vibra School of DJing seit 2009 Mieter im Musikpark, verfolgt die Entwicklung unaufgeregt: „Wir wissen zu schätzen, dass uns nicht einfach gekündigt wird, wonach es anfangs aussieht.“ Es sei jetzt genug Zeit, nach einer Alternative zu suchen oder zu schauen, ob sich der neue Musikpark anbiete. jpk