Bat For Lashes ist dritte Headlinerin beim Maifeld Derby 2023

Mannheim. Bis auf die lokalen Bands uns ist das Programm des 12. Maifeld Derbys am 16. bis 18. Juni komplett: "Wir freuen uns mit Bat For Lashes die Headlinerin für den Freitag präsentieren zu dürfen!", teilte Veranstalter Timo Kumpf am Donnerstag mit. Damit gibt es im Palastzelt auf dem Mannheimer Maimarktgelände wieder mal ein exklusives Indie-Pop-Vergnügen zu sehen: Das Projekt der Londoner Sängerin, Songwriterin, Produzentin, Performance- und Klangkünstlerin Natasha Khan sei seit mehr als Zehn Jahren nicht in Deutschland zu sehen gewesen und feiere am erst am 15. Juni auf Einladung von Christine And The Queens ihr Live Comeback in London, erklärt Kumpf "Dieses Konzert war innerhalb weniger Stunden ausverkauft."

Bat For Lashes als Headlinerin beim Pitchfork Paris 2016:

Weitere Headliner Phoenix und Interpol

Damit gebe es ab sofort unter maifeld-derby.de auch Tagestickets für Freitag 16. Juni mit Bat For Lashes, Death Grips, Overmono, Surf Curse, Sevdaliza, Los Bitchos, Say She She, Nand, Zulu und vielen anderen - zum Preis von 75 Euro. Der Samstag mit Phoenix als Headliner kostet 85 Euro, der Sonntag, an dem Interpol den Höhepunkt setzen, 80 Euro. Das Drei-Tages-Ticket schlägt derzeit noch mit 160 Euro zu Buche.

"Innerhalb der nächsten 14 Tage kündigen wir die lokalen Acts an, füllen letzte Lücken und dann gibt es auch den Zeitplan", so Kumpf weiter.