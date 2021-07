Bassist Brian Henderson in Speyer gestorben

Speyer. Wieder betrauert die regionale Musikszene den Tod eines profilierten Künstlers: Der Bassist Brian Henderson ist in Speyer im Alter von 75 Jahren gestorben, wie seine Frau am Samstag bekanntgab.

Henderson tauchte Ende der 1970er Jahre in der Rhein-Neckar-Region auf und sorgte sogleich mit seinem virtuosen Spiel auf dem E-Bass für Aufsehen. Der Schotte beherrschte souverän die perkussive Slap-Technik des Funk, aber auch das raffinierte Akkordspiel des Jazz. Er war aber auch ein versierter Kontrabassist. Rasch wurde er zu einem gefragten Instrumentalisten. Mit dem Schlagzeuger Ringo Hirth bildete er ein zuverlässiges Rhythmusgespann. Als Mitspieler des Speyerer Pianisten Udo Seiler, des Heidelberger Saxofonisten Fritz Neidlinger, der Rhine Stream Jazzband und bei einer Reunion von Musikern der Mannheimer Rockformation Nine Days’ Wonder gab Henderson im Lauf der Jahre unzählige Konzerte. Sein Tod reißt eine Lücke in der regionalen Musiklandschaft.