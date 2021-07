Barenboim geehrt

Das West-Eastern Divan Orchestra und ihr künstlerischer Leiter Daniel Barenboim werden am 6. August in Wiesbaden mit dem Rheingau-Musik-Preis 2020 ausgezeichnet. Die wegen der Pandemie verschobene Verleihung werde bei einem Konzert im Kurhaus Wiesbaden nachgeholt, teilte das Rheingau-Musik-Festival am Donnerstag mit. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert.

Barenboim ist seit 1992 Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden, seit 2000 Chefdirigent auf Lebenszeit ihres Orchesters, der Staatskapelle Berlin. 2019 wurde er auch zum Ehrendirigenten der Berliner Philharmoniker ernannt, die diesen Titel damit erstmals vergaben.

Im Jahr 1999 gründeten der Pianist und Dirigent Barenboim und der US-amerikanische Literaturwissenschaftler Edward Said das West-Eastern Divan Orchestra mit Musikern aus Israel und arabischen Ländern des Nahen Ostens. Sie benannten das Orchester nach Goethes Gedichtsammlung „West-östlicher Diwan“. epd