Der Roman beginnt mit einem verblüffenden erzählerischen Handgriff und löst damit schon von Anfang an Spannung aus: Toni, ein fünfjähriges Mädchen, ist plötzlich verschwunden. Davon ausgehend, konstruiert die Autorin Barbara Zeizinger, die 1949 in Weinheim geboren ist, in Mannheim studiert hat und zurzeit in Darmstadt lebt, die ineinandergreifenden Beziehungsgeschichten ihrer drei

...