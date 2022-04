Bärlin Döner wird zu Bärlin Food Style

Bärlin Food Style: Inhaber Ernur Kuruoglu erweitert sein kulinarisches Konzept / Gerichte werden in einer Ghost Kitchen zubereitet

Seit rund drei Jahren gibt es in der Industriestraße 9 in Mannheim köstliche Döner zu genießen. Denn am 3. Mai 2019 wurde dort Bärlin Döner eröffnet – den Namen hat Inhaber Ernur Kuruoglu in Anlehnung an seine Berliner Herkunft gewählt. „Wir servieren den original Berlin-Style-Döner mit den originalen geheimen Soßen in den Geschmacksrichtungen Knoblauch, Kräuter und scharf“, berichtet Kuruoglu. „Einen solchen Döner gibt es sonst nirgendwo in der Region.“ Und die Qualität seiner Speisen ist nicht nur in der Quadratestadt bekannt und beliebt, sondern auch über deren Grenzen hinaus. So war es auch nur eine Frage der Zeit, bis Kuruoglu eine zweite Filiale eröffnete. Seit 3. Juli 2021 gibt es die leckeren Döner, Dürum, Pizza und Grillgerichte von Bärlin Döner auch in Ludwigshafen, in der Yorckstraße 37. Bald kommen auch die Menschen in Schwetzingen in den Genuss der leckeren Dönergerichte und Pizzen von Bärlin Döner. In der Scheffelstraße 71 auf dem Gelände des Supermarktes Yilpa gibt es dann auch die beliebten Gerichte.

„Um weiterhin beste Qualität bieten zu können, müssen wir in den kommenden Wochen die Preise erhöhen – eventuell auch mehrfach“, will Kuruoglu seine Kunden wissen lassen. „Dabei orientieren wir uns immer an der aktuellen Lage.“ Die gestiegenen Rohstoffpreise aufgrund des Kriegs in der Ukraine machen diesen Schritt nötig. „Ich möchte meinen Kunden die Preiserhöhung klar kommunizieren und sie nicht vor vollendete Tatsachen stellen.“

Neues Konzept

Aus Bärlin Döner wird Bärlin Food Style: Ernur Kuruoglu möchte die Quadratestadt mit einem neuen kulinarischen Konzept begeistern – dafür kommt es auch zur Namensänderung. Hierfür hat er sich Inspiration aus seiner Heimatstadt geholt. „Wir planen eine Ghost Kitchen“, so Kuruoglu. In einer solchen „Geisterküche“ werden Speisen, beispielsweise Nudeln oder Pizza, die zuvor bestellt wurden, gekocht und anschließend per Fahrrad ausgefahren. „Mit Bärlin Food Style möchte ich mehr als nur Döner bieten. Sie können alle schon gespannt sein, welch kulinarische Highlights aus unserer Ghost Kitchen hervorkommen“, verspricht Ernur Kuruoglu.

Bärlin Food Style

Industriestraße 9

68169 Mannheim

www.baerlin-ma.de

Bärlin Food Style

Yorckstraße 37

67061 Ludwigshafen am Rhein