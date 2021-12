Baden nach Frankfurt

Sebastian Baden (41), Kurator für zeitgenössische Kunst an der Kunsthalle Mannheim, macht einen großen Karriereschritt: Er soll ab nächsten Juli die Frankfurter Schirn leiten, die vielbeachtete Kunstschauen präsentiert, aber über keine eigene Sammlung verfügt. Der gebürtige Pfälzer und promovierte Kunsthistoriker arbeitet seit 2016 in Mannheim, wo er zuletzt die Ausstellung „Mindbombs“ kuratierte. Das Frankfurter Haus wird bislang von Philipp Demandt geleitet, der auch Direktor des Städel Museums und des Liebieghauses ist. Kulturdezernentin Ina Hartwig würdigte Baden in einer Mitteilung als Persönlichkeit, die „das Wechselspiel zwischen Kunst und drängenden Fragen der Gegenwart in den Blick nimmt“. tog/dpa

